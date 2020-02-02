Гент, Бельгия, , 21:06 — REGNUM На прохожих в Бельгии напал неизвестный мужчина, вооруженный холодным оружием. Об этом сообщила газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, в центре Гента. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, задержали злоумышленника.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих. По последним данным, в результате ЧП пострадали два человека. Стражи порядка были вынуждены застрелить злоумышленника.