Гент, Бельгия, 2 февраля 2020, 21:06 — REGNUM На прохожих в Бельгии напал неизвестный мужчина, вооруженный холодным оружием. Об этом сообщила газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, в центре Гента. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.
Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, задержали злоумышленника.
В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.
Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих. По последним данным, в результате ЧП пострадали два человека. Стражи порядка были вынуждены застрелить злоумышленника.