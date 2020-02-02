Исламабад, , 20:44 — REGNUM В результате взрывов в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва были убиты семеро членов одной семьи. Об этом 2 февраля сообщает Associated Press.

По последним данным, удар был нанесен из соседнего Афганистана, снаряды были выпущены из миномета. Среди убитых были четверо детей, две женщины и один мужчина.

Несколько человек получили ранения.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна преступная группировка. Сотрудники правоохранительных органов не предоставили подробной информации об инциденте.