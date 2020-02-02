Лондон, , 20:23 — REGNUM Сотрудники посольства России в Великобритании находятся в тесном контакте с местной полицией для выяснения есть ли среди пострадавших в теракте российские граждане, об этом 2 февраля сообщает РИА Новости.

«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется», — отметили в посольстве.

Напомним, на юге Лондона неизвестный совершил вооруженное нападение на прохожих, в результате чего пострадали два человека. Бандит был застрелен сотрудниками полиции. инцидент рассматривается как теракт.

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