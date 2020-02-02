Лондон, , 19:33 — REGNUM Террористический акт, произошедший в столице Великобритании, городе Лондон, связан с исламизмом, об этом 2 февраля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции.

Подробности издание не предоставило.

На юге британской столицы неизвестный совершил нападение на прохожих, несколько человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками правопорядка.

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