Лондон, , 19:20 — REGNUM По предварительной информации, в результате нападения злоумышленника на юге Лондона ранения получили два человека. Об этом 2 февраля сообщается на официальной странице полиции в социальной сети Twitter.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы расценивают произошедшее как террористический акт.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на прохожих в районе Стретем в Лондоне в воскресенье, 2 февраля. Злоумышленник был застрелен полицией.

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