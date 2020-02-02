Лондон, , 19:04 — REGNUM Инцидент, произошедший 2 февраля в районе Стретем в Лондоне, квалифицирован как связанный с терроризмом. Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Twitter.

«Обстоятельства (нападения) выясняются, — говорится в сообщении. — Инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом».

Полицейские, прибывшие на место ЧП, застрелили злоумышленника.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в Великобритании неизвестный совершил нападение на прохожих. По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.

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