Мурманск, , 18:53 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на 1258-м км автодороги Р-21 «Кола» возле поворота на Никелевое шоссе. По предварительным данным, столкнулись автомобили «Даф», «ВАЗ» и «Форд».

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работает экипаж ДПС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Напомним, синоптики прогнозировали 2 февраля на дорогах Мурманской области небольшой снег и гололедицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выезде спасателей к туристам, терпящим бедствие на трассе в Мурманской области.

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