Лондон, , 18:39 — REGNUM Неизвестный, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на прохожих в Великобритании. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные полиции.

ЧП произошло в воскресенье, 2 февраля, в районе Стретем в Лондоне. По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.

«Несколько человек получили … ранение, — передает вещатель. — Нападавший убит».

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники полиции. В полиции расценивают произошедшее как теракт.