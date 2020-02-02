Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Пожар в здании бизнес-центра «Лениздат» в центре Северной столицы, на набережной реки Фонтанки, д. 59А, был полностью ликвидирован в 15:29 мск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Таким образом, общая продолжительность пожара составила более шести часов.

Напомним, сообщение о возгорании на четвертом этаже пятиэтажного здания советской постройки поступило в оперативные службы 2 февраля в 09:12 мск.

По прибытии пожарных расчетов, в связи с угрозой распространения огня, ранг пожара повышался до второго номера. Пламя охватило обстановку на площади в 200 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекалось 32 единицы техники и 128 человек личного состава оперативных служб города, в том числе от МЧС: 16 единиц техники и 60 сотрудников.

В 11:25 мск произошла локализация пожара и ликвидация открытого горения, ранг пожара был снижен до №1. В 15:29 пожар ликвидирован.

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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