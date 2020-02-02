Сургут, Югра, , 17:32 — REGNUM В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль «Лада Гранта» и грузовик «Вольво». Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

ДТП произошло 2 февраля на 12 км автодороги «Северный обход». Известно, что в результате происшествия погибли двое полицейских (сотрудники ОМВД России по г. Когалыму).

«Установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

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