Ташкент, , 17:23 — REGNUM В Узбекистане в городе Бекабаде (Ташкентская область) 2 февраля примерно в 12:00 часов на кольцевой автомобильной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пассажирского автобуса марки «Midibus-Isuzu» с 20 пассажирами, сообщает МВД Узбекистана.

Автобус находился под управлением 50-летнего гражданина.

«Из-за технической неисправности передних колес и их самоторможения, автобус опрокинулся на правый бок. В результате ДТП 4 пассажира из 20 обратились в медицинское учреждение, жертв нет», сообщает ведомство.

По данному факту Следственным отделом при ОВД города Бекабад ведется доследственная проверка.