Рига, , 17:11 — REGNUM В Салацгриве задержанный инспекторами с поличным браконьер сел в машину и совершил наезд на одного из инспекторов Государственной охранной службы среды (VVD), пишет портал diena.lv.

Проводя оперативные мероприятия инспектора заметили браконьера расставляющего в море сети. Ими был оформлен протокол, фиксирующий рыбную ловлю без лицензии. Лодка и рыболовные сети были конфискованы. Пойманный браконьер сел в стоящую поблизости машину и совершил наезд на одного из инспекторов. Вызванный на помощь экипаж дорожной полиции установил, что водительских прав у браконьера тоже не было. Сейчас инспектор находится в медицинском учреждении. Угрозы его жизни нет. Инспекторам не удалось конфисковать рыбу, которую браконьер, заметив сотрудников VVD, сбросил в море.