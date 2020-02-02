Москва, , 17:00 — REGNUM Умерший в самолёте Челябинск — Москва пассажир летел вместе со своим сопровождающим. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Победа».

Причины смерти не называются. По неофициальным данным, гражданину могло стать плохо с сердцем.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажир умер 2 февраля. Он летел из Челябинска в Москву. После посадки самолёта его не смогли разбудить. Медики поднялись на борт и констатировали смерть.

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