Москва, , 16:58 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 15:27 мск на улице Свободы в районе Северное Тушино. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, въехал в дерево.

В результате ДТП погибли два человека, ещё один получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, приведшей к смерти людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии с участием пяти транспортных средств, в том числе заказного автобуса с детьми и легкового автомобиля в Москве.

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