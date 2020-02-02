Владивосток, , 16:53 — REGNUM В Хасанском и Октябрьском районах Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом работы пунктов временного размещения для въезжающих в Россию граждан Китайской Народной Республики. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба администрации края.

Отмечается, что в понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории ещё одного муниципального образования — Пограничного района.

В граничащих с Китаем районах края разворачиваются пункты временного размещения для тех, кто въезжает в Россию из КНР.

«В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан Китайской Народной Республики, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край», — говорится в сообщении.

Пункты расположены в Пограничном, Октябрьском и в Артемовском городском округе. В понедельник, 3 февраля, планируется открыть изолированный пункт временного размещения в Хасанском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сегодняшний день, 2 февраля, в КНР из России выехали 66 граждан Китая через закрытые в связи со вспышкой коронавируса пункты пропуска в Приморье. В Россию из Китая въехали 27 граждан России.

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