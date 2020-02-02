Луганск, , 15:59 — REGNUM Три боевика вооруженных сил Украины подорвались на взрывных устройствах. Двое из них получили ранения, один — погиб. Об этом 2 февраля сообщил в ходе доклада офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

1 февраля на собственной мине в районе населенного пункта Орехово подорвался боевик 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший сержант Пиратский, в результате чего он получил минно-взрывную травму и был доставлен в тяжелом состоянии в военный госпиталь Северодонецка.

Второй случай подрыва на взрывном устройстве произошел с двумя боевиками той же 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское. Один военный в звании сержанта в результате подрыва погиб, второй — старший лейтенант Жураленко был госпитализирован с многочисленными ранениями нижних конечностей.

Как сообщало ИА REGNUM, из «зоны ООС» дезертировал боевик ВСУ родом из Львовской области ввиду национальной неприязни к нему со стороны командира отделения.

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