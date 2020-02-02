Дортмунд, Германия, , 15:51 — REGNUM Пикет возле угольной электростанции Datteln 4 начали экоактивисты в Германии. Об этом 2 февраля сообщает газета Helsingin Sanomat.

Тепловая электростанция Анатолий и Людмила Гришаковы

По данным полиции, возле электростанции находятся около 120−150 экоактивистов, входящих в организацию Fridays for Future, акцию протеста возглавляет самая известная экологическая активистка Германии Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer).

Нойбауер сообщила в социальных сетях, что электростанция Datteln 4, является единственной, работающей на угле в Европе. Работу электростанции, по мнению Нойбауер необходимо немедленно прекратить в связи с борьбой с потеплением климата.

Электростанция Datteln 4 расположена недалеко от города Дортмунда, её запуск намечен на следующее лето. Она принадлежит компании Uniper, которой на 49,9% владеет финская компания Fortum. Первоначально запуск электростанции был запланирован на 2011 год, но дата не единожды переносилась. В строительство станции было вложено 1,5 млрд евро.

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