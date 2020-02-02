Анкара, , 15:49 — REGNUM Управление по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало землетрясения в провинции Маниса, расположенной на западе страны, об этом2 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Толчки произошли в 3 часа ночи по местному времени на глубине порядка 6 км. Мощность землетрясения составила 4,6 балла. О жертвах среди населения не сообщается.

Напомним, с начала 2020 года Турцию поразили сразу несколько землетрясений, крупнейшее из которых произошло в провинции Элязыг. Жертвами его стали 41 человек, около 1 тыс. 600 человек пострадали.

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