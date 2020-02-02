Канберра, , 15:45 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за лесных пожаров, был отменён властями столичной территории в Австралии. Об этом 2 февраля сообщает газета The Canberra Times.

Режим об отмене режима ЧС, введённого 31 января из-за пожаров, был отменён после существенного снижения площади и интенсивности лесных пожаров к югу от столицы Австралии, Канберры, к вечеру 2 февраля.

Как пояснила изданию старший офицер аварийной службы региона Джорджина Уилан, пожарная ситуация улучшилась на всей территории региона, хотя остаётся риск для отдельных сельских районов. Также она сообщила. что пожарным удалось локализовать очаги пламени в национальном парке Намаджи и заказнике Оррорал Вэлли, находящихся в 30 км от Канберры.

По данным властей региона, режим чрезвычайной ситуации отменён не окончательно, так как впереди ещё несколько недель борьбы с пожарами. При этом, по прогнозам метеорологов, в регионе ожидается более благоприятная погода, которая будет препятствовать возникновению новых очагов пламени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что южнокорейская компания Samsung Electronics пожертвовала 670$ тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

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