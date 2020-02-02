Донецк, 2 февраля 2020, 15:07 — REGNUM Два боевика вооруженных сил Украины пытались продать военное имущество, сообщил 2 февраля в ходе доклада официальный представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.
В городе Константиновка сотрудники службы безопасности Украины задержали офицера 58-й бригады вооруженных сил Украины, который пытался продать тепловизор марки Archer, предоставленный в качестве военной помощи из Соединенных Штатов Америки.
В городе Мариуполь сотрудниками украинской спецслужбы также был задержан боевик 10-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины сержант Мачута, который пытался продать беспилотный летательный аппарат типа «Фантом».
Оба боевика пытались реализовать украденное имущество посредством сайта для объявлений OLX.
ИА REGNUM напоминает, ранее разведка Народной Милиции Луганской Народной Республики сообщала о хищении трех тепловизоров Archer TMA-55L в 93-й бригаде ВСУ.
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