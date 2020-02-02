Донецк, , 14:49 — REGNUM Двенадцать боевиков 128-й бригады вооруженных сил Украины были госпитализированы в лечебное учреждение с признаками дизентерии. Об этом 2 февраля в ходе доклада сообщил официальный представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Для выяснения причин заболевания в бригаду прибыла медицинская комиссия оперативно-тактической группы «Восток». Но по предварительной информации, причиной заболеваний являются перебои с поставками питьевой воды и ее качество.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года 47 боевиков вооруженных формирований Украины погибли в «зоне ООС», а 66 — получили ранения.

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