Новосибирск, , 14:27 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в кафе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

«На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего, — уточнили в ведомстве. — По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое из четверых пострадавших при крушении кровли пристройки кафе в Советском районе Новосибирска прооперированы.

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