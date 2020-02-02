Львов, Украина, , 13:44 — REGNUM В авторефрижераторе, который перевозил из Македонии в Россию яблоки и совершил остановку на автозаправочной станции 1 февраля около 23:00 (00:00 мск 2 февраля) в Гамалиевке недалеко от города Львова, были обнаружены четыре иностранных гражданина. Об этом со ссылкой на источник в полиции, а также слова начальника управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олега Лева 2 февраля сообщило издание ZAXID.NET.

Авторефрижератор, как сообщает украинское средство массовой информации, был с российскими номерами. Водитель автомобиля утверждает, что о том, что в рефрижераторе находятся люди, не знал, но отметил, что слышал странные звуки, которые звучали из рефрижератора. Так как фура была опломбирована, водитель грузовика вызвал полицию, а также таможенников. Открыв рефрижератор, там обнаружили четырех молодых ребят в возрасте 16−17 лет, которые находились практически в бессознательном состоянии.

У двоих юношей при себе находились документы о том, что они являются гражданами Афганистана, двое при себе документов не имели. Молодые люди, по словам медицинских работников, находятся в тяжелом состоянии, так как получили сильное переохлаждение. Им оказывают медицинскую помощь.

«Оказалось, что мигранты провели в рефрижераторе более четырех суток. По их словам, каждый из них заплатил посреднику по 2000 долларов и их обещали доставить из Македонии в Германию, поэтому были удивлены, что оказались в Украине», — сообщили в украинском СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине ликвидировали крупный канал по переправке нелегальных мигрантов.

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