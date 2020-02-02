Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, которые нанес ножевые ранения двум водителям троллейбусного парка. Один из пострадавших скончался на месте преступления, второй госпитализирован.

Троллейбус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В полицию Кировского района в ночь на субботу, 1 февраля, позвонил раненый мужчина, 1974 года рождения. Он сообщил, что в парке Александрино, напротив дома №21 по улице Козлова, неизвестный мужчина нанес ему и его коллеге ножевые ранения и скрылся. Прибывший наряд обнаружил тело мужчины, 1965 года рождения, с колото-резаным ранением спины.

Раненый на скорой помощи с колото-резаным ранением грудной клетки в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу.

Вечером того же дня в доме на улице Козлова, 15/1, по подозрению в совершении преступления был задержан неработающий мужчина, 1996 года рождения, рассказали 2 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство». Ведется расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, который ранее уже был судим. Мотивы преступления выясняются.