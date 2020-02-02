Москва, , 13:35 — REGNUM Пассажир скончался на борту самолёта, совершавшего рейс Челябинск — Москва и приземлившегося в аэропорту «Внуково». Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба авиакомпании-перевозчика «Победа».

По предварительным данным, после посадки авиаборта в аэропорту «Внуково» одного из пассажиров не удалось разбудить. Уточняется, что пассажир летел с сопровождающим.

На борт самолёта поднялись медицинские работники, они констатировали смерть пассажира.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе московского аэропорта принять самолёт с гражданами ФРГ, которых эвакуировали из китайского города Ухань.

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