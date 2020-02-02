Ровно, Украина, , 13:31 — REGNUM Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции снова подключен к энергосети после устранения обнаруженных замечаний, сообщили 2 февраля в пресс-службе компании «Энергоатом».

Уточняется, что были заменены два дефектных изолятора проводников тока 24 кВ. Таким образом, в работе находится три энергоблока атомной электростанции —№2, №4 и №3. На энергоблоке №1 продолжается плановый ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение энергоблока №3 Ровенской атомной электростанции произошло накануне, 1 февраля.

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