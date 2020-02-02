Мукачево, Украина, , 13:20 — REGNUM В ночь на 2 февраля в деревянном храме Святого Василия Великого в городе Иршава Закарпатской области произошел пожар, сообщает 2 февраля пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также информацию подтвердили в пресс-службе Мукачевской епархии Украинской православной церкви.

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 00:55 (01:55 мск). Как сообщили в ГСЧС, в связи с тем, что здание храма было построено из дерева, огонь достаточно быстро распространился по церковному сооружению. Вместе с тем пожар удалось локализовать в 01:45 (02:45 мск). Пожар ликвидировали, пострадавших в результате возгорания нет.

В пресс-службе полиции Закарпатской области сообщили, что, по предварительной информации, одной из причин возгорания стала неисправность электрической проводки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кривом Роге в результате пожара сгорел храм Святых Бориса и Глеба.

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