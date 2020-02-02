Южное, , 12:37 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Украины при досмотре автомобиля, прибывшего из Соединенных Штатов Америки, обнаружили в отделении для запасного колеса более сотни патронов. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел в пропускном пункте «Визирка» неподалеку от города Южное Одесской области. 113 боеприпасов разного калибра были обнаружены в легковом автомобиле Ford Fusion, прибывшем из Соединенных Штатов Америки на теплоходе.

Как сообщало ИА REGNUM, при въезде на Украину из Польши в грузовом автомобиле при досмотре была обнаружена партия смартфонов Xiaomi.