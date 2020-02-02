Рава-Русская, , 12:36 — REGNUM В пункте пропуска «Рава-Русская» при въезде из Польши на Украину в грузовом автомобиле марки Volvo с украинскими номерами в ходе совместной проверки пограничниками и таможенниками было обнаружено 340 смартфонов Хіаоmі, сообщили 1 февраля в пресс-службе пограничной службы Украины.

Контрабандные смартфоны Хіаоmі Dpsu.gov.ua

Согласно источнику, среди обнаруженных смартфонов 260 штук — смартфоны Хіаоmі Redmi Note 8, 60 штук — Хіаоmі Redmi Note 8 Pro и 20 штук — Хіаоmі Redmi 8.

Кроме того, в кабине автомобиля также были обнаружены 39 спортивных курток, 10 спортивных штанов и 16 пар джинсов. Обнаруженный товар был изъят в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в забытом багаже в пропускном пункте «Борисполь» обнаружили продукцию компании Apple на сумму 1,8 млн гривен.

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