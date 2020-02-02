Владимир, , 12:30 — REGNUM Три человека погибли, один пострадал в результате наезда грузовика на группу людей, стоявших на обочине после ДТП во Владимирской области. Об этом 2 февраля сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла 1 февраля около 21:40 мск на 207-ом километре автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes Benz, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, стоявшим на обочине проезжей части. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, пострадавших не было.

Примерно через десять минут второй грузовой автомобиль Mercedes Benz совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль ВАЗ-2109 и группу людей, стоявших возле него на проезжей части. Три человека были пассажирами ВАЗ-2109, ещё один — водитель первого грузовика Mercedes Benz.

В результате ДТП погибли два пассажира ВАЗ-2109 и водитель Mercedes Benz, ещё один пассажир ВАЗ-2109 был госпитализирован с травмами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются личности погибших, а также обстоятельства и причины обеих ДТП.

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