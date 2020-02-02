Манила, , 11:52 — REGNUM Первый человек за пределами Китая скончался от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Это был 44-летний житель китайского города Ухань, который приехал на Филиппины. Там ему стало плохо — наблюдалась лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован. Также у него был диагностирован вирус гриппа типа В. 1 февраля он умер.

Напомним, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. Распространение вируса пока не остановлено, специфическое лечение не найдено.

На сегодняшний день в Китае подтверждено 14 453 случая заражения. Скончались 304 человека, 336 смогли выздороветь.