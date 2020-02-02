Одесса, Украина, , 11:55 — REGNUM В Одессе в районе Селекционного института произошел конфликт с участием двух водителей троллейбусов. Об этом 1 февраля сообщило местное издание «Думская» со ссылкой на один из местных telegram-каналов.

На видеозаписи, которая была опубликована изданием, видно, что вплотную друг к другу стоят два троллейбуса. В салоне троллейбуса, который стоял сзади происходит потасовка с участием его водителя. Далее видно, как водителя троллейбуса «выволокли» из транспортного средства два человека и вывели его на разговор, демонстрируя ему ту короткую дистанцию, которую он себе позволил в остановке за следующим впереди троллейбусом. На видеозаписи также видно, что мужчины эмоционально беседуют, стоя возле двух троллейбусов.

«Оба водителя временно отстранены от работы и будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Будет наказан также и руководитель троллейбусного депо за ненадлежащую работу с персоналом», — процитировали инцидент с участием водителей в предприятии «Одесгорэлектротранс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров монтировкой.

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