Одесса, Украина, 2 февраля 2020, 11:55 — REGNUM В Одессе в районе Селекционного института произошел конфликт с участием двух водителей троллейбусов. Об этом 1 февраля сообщило местное издание «Думская» со ссылкой на один из местных telegram-каналов.
На видеозаписи, которая была опубликована изданием, видно, что вплотную друг к другу стоят два троллейбуса. В салоне троллейбуса, который стоял сзади происходит потасовка с участием его водителя. Далее видно, как водителя троллейбуса «выволокли» из транспортного средства два человека и вывели его на разговор, демонстрируя ему ту короткую дистанцию, которую он себе позволил в остановке за следующим впереди троллейбусом. На видеозаписи также видно, что мужчины эмоционально беседуют, стоя возле двух троллейбусов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров монтировкой.
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