Ханой, , 11:44 — REGNUM Во Вьетнаме подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Вьетнама.

По данным министерства, седьмым заболевшим стал 73-летний гражданин США вьетнамского происхождения. Он 16 января прибыл в Хошимин из США, при этом самолет летел транзитом через китайский город Ухань. ставший эпицентром вспышки коронавируса. В аэропорту Уханя он провел около двух часов.

Ранее во Вьетнаме зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом. Все зараженные так или иначе бывали в Ухани или контактировали с теми, кто бывал в этом городе недавно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса началась в Ухани в самом конце 2019 года. На сегодняшний день власти Китая подтвердили заражение 14 453 человек. 304 человека умерли, 336 смогли выздороветь. 19 544 человека находятся под подозрением.