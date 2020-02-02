Канберра, , 11:44 — REGNUM Один человек погиб, 13 пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и туристического автобуса в Австралии. Об этом 2 февраля сообщает ABC News.

Авария произошла около 13:00 по местному времени на острове Кенгуру возле населённого пункта Сил-Бэй. Столкнулись легковой автомобиль под управлением 39-летнего водителя и туристический автобус с пассажирами, направлявшийся на выставку птиц.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, пострадали его три пассажира и пассажиры автобуса. Степень тяжести травм у пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Для помощи пострадавшим направлен вертолёт санитарной службы, шоссе вдоль побережья острова перекрыто из-за ДТП. Причина и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15 человек в ДТП с автобусом в Боливии.

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