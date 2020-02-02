Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Пожарные Петербурга локализовали пожар в бизнес-центре «Лениздат» на набережной реки Фонтанки, д. 59 А. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар был локализован в 11:25 мск на площади 200 кв. метров.

Напомним, «Лениздат» загорелся около 9 часов утра, в 09:25 ранг пожара был повышен до №2. Горение происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания, где раньше размещались редакции городских газет и издательства.

Из здания различными способами были эвакуированы пять человек, никто не пострадал. На месте ЧП работают более 70 сотрудников оперативных служб и 20 единиц техники. Пожарные проложили рукавные линии для забора воды из Фонтанки.

Для временного размещения людей, эвакуированных из здания, ГУП «Пассажиравтотранс» предоставил два вместительных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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