Додома, , 11:29 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли во время давки, возникшей в ходе службы у одной из церквей в Танзании. Об этом 2 февраля сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошёл 1 февраля в евангельской христианской церкви в городе Моши. Службу вёл популярный в Танзании пастор Бонифаций Мвампоса и во время проповеди он спровоцировал давку, вылив на землю масло для помазания и назвав его священным.

Пастор заявил, что масло способно вылечить многие болезни. Верующие кинулись к месту, где пролилось масло, чтобы притронуться к нему в надежду на чудо исцеления.

В результате возникшей давки погибло как минимум 20 человек, ещё множество людей получили ранения. По данным полиции, количество погибших может возрасти, так как многие пострадали очень серьёзно.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 900 человек пострадали в давке в Мекке, 717 погибли