Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем в здании бизнес-центра «Лениздат» в центре Петербурга. Для тушения проложены пожарные рукава для забора воды напрямую из реки Фонтанки.

Пожар в здании «Лениздата» (цитата группы «ДТП и ЧП") Vk.com/spb_today

Напомним, здание на набережной Фонтанки, 59А, загорелось около 9 часов утра в воскресенье, 2 февраля. В 09:25 мск ранг пожара был повышен до №2.

В пятиэтажном здании на четвертом этаж огонь охватил 200 кв. метров площади.

«Из здания различными способами были эвакуированы пять человек, не пострадали», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На месте ЧП работают 20 единиц техники и 71 человек личного состава оперативных служб, с том числе от МЧС — восемь единиц техники и 30 чел. личного состава

К месту пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля за содержанием вредных веществ в воздухе.

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