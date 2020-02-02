Нальчик, , 10:49 — REGNUM Один человек погиб, 12 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Кабардино-Балкарии. Об этом 2 февраля сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла около 00:20 мск на 12 км автодороги Аргудан — ст. Александровская. Столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и пассажирская «Газель». По предварительным данным, 46-летний водитель легкового автомобиля совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».

В результате ДТП погиб на месте водитель легкового автомобиля, житель села Арик. Пострадали 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие — водитель и пассажиры «Газели», они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Уточняется, что водитель «Газели» совершал частную поездку.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и четырёх пострадавших в результате ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

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