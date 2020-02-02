Пекин, , 10:12 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин одобрил отправку в город Ухань, ставший эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV, 1,4 тыс. военных медиков для работы по лечению зараженного населения в специализированном госпитале «Хошэньшань», который в воскресенье официально сдали в эксплуатацию. построив его за несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Китая.

Напомним, что китайские власти приняли решение в спешном порядке построить два специализированных госпиталя — «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань», которые бы принимали пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV.

Госпиталь «Хошэньшань» сдан в эксплуатацию. Туда будут отправлять преимущественно тех больных, диагноз которых уже подтвержден. В госпитале есть отделение интенсивной терапии, а также общее лечебное отделение и отделение для тяжелобольных, отделение контроля, лучевой терапии и прочие. В госпитале могут разместить до тысячи пациентов.

Второй госпиталь «Лэйшэньшань» после сдачи в эксплуатацию сможет принять до 1600 пациентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавирусной инфекции, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года.

На сегодняшний день в Китае подтверждено 14 423 случая заражения 2019-nCoV. Погибли 304 человека. 331 человек смог выздороветь. Диагноз 19 544 уточняется.