Донецк, , 10:19 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины восемь раз за прошлые сутки нарушили режим перемирия, выпустив по территории ДНР 59 боевых припасов, сообщили 2 февраля в представительстве Донецкой народной Республике в Совместном центре контроля и координации.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Украинские боевики обстреляли населенные пункты Доломитное, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Жабичево, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Старомихайловку, Саханку.

Вооруженные формирования Украины выпустили по территории республики одну мину из миномета калибром 120 мм и девять мин из миномета калибром 82 мм. Также украинские боевики совершили десять выстрелов из БМП и БТР, выпустили десять гранат из гранатометов РПГ, СПГ, 29 гранат — из гранатомета АГС. По территории ДНР боевики также применили крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

Информация о жертвах среди населения и разрушениях на данный момент не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 52 боевых припаса.

Читайте также: Боевики ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня — ДНР