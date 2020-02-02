Венеция, Италия, , 09:57 — REGNUM Операцию по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны проходит в Венеции. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба мэрии города.

Бомба была найдена в промышленном квартале Маргера, напротив исторической части города. Работы по обезвреживанию бомбы начнутся в 07:30 (09:30 мск) и будут закончены к 12:00 (14:00 мск). В квартале эвакуировано около 3,5 тыс. человек, закрыты магазины, ограничено движение транспорта.

Всего в операции под кодовым названием «День бомбы» задействовано около 200 добровольцев и различные экстренные службы. Подготовка к ней велась на протяжении нескольких недель, ей занимались специальные технические службы мэрии.

С 08:30 (10:30 мск) в Венеции запланирована остановка железнодорожного сообщения, автобусов и частных автомобилей по материковой части города, ограничено движение водного и наземного транспорта в островной части города. Попасть в островную часть Венеции можно лишь со стороны аэропорта Марко Поло, но время его работы тоже подвергнется изменениям.

Планируется, что после вывоза из города бомбу взорвут в море.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении семи авиабомб времён Второй мировой войны в Германии на территории, отведённой под строительство завода Tesla.

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