Чита, , 09:10 — REGNUM Забайкальские и китайские власти продолжают возвращать на родину своих граждан из-за вспышки нового коронавируса. Как сообщает сегодня, 2 февраля, пресс-служба забайкальского губернатора, возвращено уже пять жителей России из Маньчжурии, а в Китай уехали семеро граждан Поднебесной.

В Забайкалье из Китая вернулись пятеро Правительство Забайкальского края

«Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории. Со стороны китайского пункта пропуска «Маньчжурия» (зеленое здание перед въездом в пункт пропуска «Маньчжурия») автобус будет вывозить россиян в Забайкалье», — поясняют власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, России официально зафиксированы два случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Помимо Забайкальского края больного гражданина Китая выявили в Тюменской области. Заболевшего в подтверждённым заболеванием поместили в специальную боксированную палату стационара в Чите, он уже выздоравливает. Тем временем, в аптеках региона возник дефицит масок.

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