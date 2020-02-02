Винница, Украина, , 09:10 — REGNUM В Виннице сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, который подозревается в похищении частицы мощей святого Николая, которая хранилась в Крестовоздвиженском храме города Винница. Об инциденте 1 февраля сообщили в пресс-службе национальной полиции Винницкой области.

Похищение православной реликвии из храма произошло 31 января в обеденное время. Речь идет о части мощей святого Николая Чудотворца, которые находились в храме в специальном ковчеге для мощей с иконой святого.

В полиции отметили, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года. Мужчина отбывал наказание за убийство. Мощи святого были изъяты сотрудниками полиции у товарища подозреваемого, по словам которого, ранее судимый мужчина их ему «подарил».

Следствие по данному делу продолжается. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии злоумышленники напали на храм и похитили ящик с пожертвованиями.

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