Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В цирке Екатеринбурга подрались львы. Как сообщает информационный портал Е1, это произошло во время праздничного представления, по случаю 40-летия со дня основания цирка.

Инцидент случился вечером 1 февраля, во время представления с хищниками. Неожиданно трое львов начали проявлять агрессию. Для того, чтобы успокоить животных их начали поливать из брандспойта и огнетушителя. В итоге львов удалось успокоить, и их увели со сцены.

Отметим, что после инцидента представление продолжилось, хотя часть зрителей покинули зал. Они побоялись, что ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщало, что чуть более недели назад в Екатеринбурге из цирка сбежали два слона. Инцидент произошёл 23 января.

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