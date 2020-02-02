Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Двое из четверых пострадавших при крушении кровли пристройки кафе в Советском районе Новосибирска прооперированы, сообщает RT со ссылкой на представителя министерства здравоохранения области.

Сообщается, что в результате обрушения кровли пристройки к одноэтажному зданию кафе на Бульваре Молодежи пострадавшие получили переломы тазовых и берцовых костей.

Напомним, большинству находившихся в здании людей, 190 человек, удалось покинуть здание самостоятельно. Однако из-под завалов пристройки было извлечено тело девушки и пятеро пострадавших, один из которых позже скончался. СКР возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.