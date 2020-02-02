Пекин, , 08:15 — REGNUM Благодарность за предоставление гуманитарной помощи выразил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства Китая.

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказал министр.

Также дипломат подчеркнул, что телеграмма, направленная президентом РФ Владимиром Путиным лидеру КНР Си Цзиньпину, показывает доверие между руководителями стран, а также «высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия».

Как 31 января сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ, МИД и МЧС разрабатывают вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в связи со вспышкой коронавируса.

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