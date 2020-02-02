Пекин, 2 февраля 2020, 08:15 — REGNUM Благодарность за предоставление гуманитарной помощи выразил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Также дипломат подчеркнул, что телеграмма, направленная президентом РФ Владимиром Путиным лидеру КНР Си Цзиньпину, показывает доверие между руководителями стран, а также «высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия».
Как 31 января сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ, МИД и МЧС разрабатывают вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в связи со вспышкой коронавируса.
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