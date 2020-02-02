Киев, , 08:03 — REGNUM Человеческую голову в полиэтиленовом пакете нашли рыбаки в Оболонском районе Киева во время рыбалки в устью Собачьем на Днепре, сообщает портал «Новости Киева».

К месту происшествия уже прибыла группа водолазов. Идут поиски тела. Прилегающая территория и акватория обследована уже полностью, однако ни остального тела, ни его частей обнаружено не было. По предварительным данным, голова принадлежала мужчине в возрасте от 60 до 70 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье Умышленное убийство.