Новосибирск, , 07:46 — REGNUM По факту обрушения крыши в пристройке к кафе областная Прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров… организовал проверку в связи с обрушением пристройки к одноэтажному зданию», — говорится в сообщении.

Обрушение крыши произошло в помещении по адресу бульвар Молодёжи, 36, корпус 1. Пристройка к кафе, находилось в ведении ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН.

В МЧС области сообщили, что крыша пристройки не выдержала тяжести снега.

В прокуратуре намерены проверить законность эксплуатации пристройки и нахождение в ней людей в ночное время.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения на посетителей кафе крыши следователями СК РФ открыто уголовное дело по статье ст. 238 УК.

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