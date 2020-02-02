Луганск, , 07:26 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины трижды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщают 2 февраля в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Территория Луганской Народной Республики была обстреляна боевиками по трем направлениям. Населенный пункт Березовское был обстрелян украинскими силовиками из населенного пункта Орехово, а также из населенного пункта Новотошковское. Также из населенного пункта Луганское вооруженными силами Украины велся обстрел населенного пункта Логвиново.

В ходе обстрелов было выпущено десять мин из миномета калибром 120 мм и 27 мин из миномета калибром 82 мм.

На данный момент информации о пострадавших среди мирного населения и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинскими формированиями один раз был нарушен режим прекращения огня.

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