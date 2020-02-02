Сеул, , 05:57 — REGNUM Зарегистрирован 15-й случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Южной Корее. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения страны.

Заражение вирусом обнаружено у 40-летней китаянки. Также, сообщается о двух заболевших южнокорейцев в возрасте 43 и 28 лет приехавших из китайского города Ухань

Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, в Южной Кореи был обнаружен 12-й случай пневмонии, вызываемой коронавирусом.

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